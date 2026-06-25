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ATX Prime aktuell 25.06.2026 15:58:50

Starker Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Starker Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime gewinnt heute an Wert.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,48 Prozent auf 3 194,86 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3 178,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 175,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 196,77 Zähler.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,541 Prozent nach unten. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 3 036,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 681,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 187,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,19 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4,03 Prozent auf 80,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,81 Prozent auf 60,00 EUR), DO (+ 3,17 Prozent auf 227,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,34 Prozent auf 92,00 EUR) und Telekom Austria (+ 2,31 Prozent auf 10,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-3,42 Prozent auf 211,50 EUR), FACC (-2,89 Prozent auf 18,16 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,01 Prozent auf 29,20 EUR), Flughafen Wien (-1,92 Prozent auf 51,20 EUR) und Frequentis (-1,89 Prozent auf 67,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 171 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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DO & CO 224,00 1,59% DO & CO
Erste Group Bank AG 117,50 2,09% Erste Group Bank AG
FACC AG 17,88 -4,39% FACC AG
Flughafen Wien AG 51,60 -1,15% Flughafen Wien AG
Frequentis 66,00 -3,93% Frequentis
Mayr-Melnhof Karton AG 79,60 3,51% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 54,95 0,37% OMV AG
Rosenbauer 60,00 3,81% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,50 -1,01% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 90,70 0,89% STRABAG SE
Telekom Austria AG 10,14 1,71% Telekom Austria AG
Wienerberger AG 24,02 1,44% Wienerberger AG
Wolford AG 2,42 0,00% Wolford AG

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ATX Prime 3 193,12 0,43%

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