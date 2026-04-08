Starker Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 3,70 Prozent höher bei 2 798,38 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,109 Prozent auf 2 695,58 Punkte an der Kurstafel, nach 2 698,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 695,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 811,18 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 686,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 689,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 868,79 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,28 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell DO (+ 15,53 Prozent auf 193,40 EUR), voestalpine (+ 10,95 Prozent auf 42,54 EUR), FACC (+ 8,95 Prozent auf 14,36 EUR), Wienerberger (+ 8,25 Prozent auf 24,94 EUR) und Raiffeisen (+ 7,46 Prozent auf 40,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen OMV (-5,27 Prozent auf 60,25 EUR), Marinomed Biotech (-2,84 Prozent auf 13,70 EUR), Verbund (-2,24 Prozent auf 65,60 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 36,05 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 341 288 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,549 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die CPI Europe-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at