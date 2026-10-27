STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Kursverlauf
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27.10.2026 12:26:52
Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag
Um 12:09 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,97 Prozent auf 3 142,10 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,012 Prozent fester bei 3 081,81 Punkten, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 146,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 077,37 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der ATX Prime bei 3 401,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 131,42 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 2 338,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 18,21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), FACC (+ 7,23 Prozent auf 13,94 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), AMAG (-3,03 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 305 631 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|31,20
|-5,45%
|AT & S (AT&S)
|155,00
|11,51%
|Erste Group Bank AG
|107,20
|2,98%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,85
|1,19%
|FACC AG
|13,90
|6,92%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,80
|0,00%
|Lenzing AG
|9,90
|-4,99%
|OMV AG
|71,85
|-3,88%
|Raiffeisen
|56,45
|4,73%
|STRABAG SE
|101,60
|5,39%
|UNIQA Insurance AG
|17,56
|5,15%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 157,02
|2,45%
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