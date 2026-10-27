STRABAG Aktie

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Kursverlauf 27.10.2026 12:26:52

Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Für den ATX Prime geht es heute aufwärts.

Um 12:09 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,97 Prozent auf 3 142,10 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,012 Prozent fester bei 3 081,81 Punkten, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 146,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 077,37 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der ATX Prime bei 3 401,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 131,42 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 2 338,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 18,21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), FACC (+ 7,23 Prozent auf 13,94 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), AMAG (-3,03 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 305 631 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

AMAG 31,20 -5,45% AMAG
AT & S (AT&S) 155,00 11,51% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 107,20 2,98% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,85 1,19% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,90 6,92% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 3,80 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 9,90 -4,99% Lenzing AG
OMV AG 71,85 -3,88% OMV AG
Raiffeisen 56,45 4,73% Raiffeisen
STRABAG SE 101,60 5,39% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,56 5,15% UNIQA Insurance AG
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 157,02 2,45%

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