Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX am Nachmittag

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent auf 5 920,34 Punkte an. Die ATX-Mitglieder sind damit 166,242 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent höher bei 5 887,15 Punkten, nach 5 886,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 884,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 942,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,571 Prozent nach oben. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 5 898,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 622,58 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 4 445,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,62 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 2,91 Prozent auf 35,40 EUR), Verbund (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,76 Prozent auf 103,80 EUR), Wienerberger (+ 1,75 Prozent auf 23,22 EUR) und Andritz (+ 1,64 Prozent auf 74,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-3,96 Prozent auf 36,40 EUR), STRABAG SE (-1,08 Prozent auf 91,70 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,65 EUR), voestalpine (-0,35 Prozent auf 45,68 EUR) und BAWAG (+ 0,14 Prozent auf 148,20 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 203 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,520 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at