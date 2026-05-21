Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 2 921,81 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 2 920,74 Punkten in den Handel, nach 2 920,93 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 904,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 946,48 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,840 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 894,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 2 226,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 5,08 Prozent auf 15,32 EUR), STRABAG SE (+ 2,24 Prozent auf 86,90 EUR), Verbund (+ 1,84 Prozent auf 61,00 EUR), OMV (+ 1,43 Prozent auf 63,70 EUR) und Österreichische Post (+ 1,12 Prozent auf 31,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-4,98 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-3,56 Prozent auf 3,52 EUR), Polytec (-3,49 Prozent auf 4,15 EUR), AT S (AT&S) (-2,58 Prozent auf 113,20 EUR) und DO (-2,51 Prozent auf 179,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 153 535 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,734 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at