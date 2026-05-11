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Index-Bewegung 11.05.2026 12:27:45

Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags

Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags

Am Montag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,80 Prozent auf 5 930,71 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,914 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 5 886,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,65 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 940,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 882,48 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 5 813,68 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 5 807,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 310,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,82 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,33 Prozent auf 48,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,61 Prozent auf 25,25 EUR), BAWAG (+ 1,50 Prozent auf 149,10 EUR), Lenzing (+ 0,85 Prozent auf 23,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,83 Prozent auf 17,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Palfinger (-2,38 Prozent auf 34,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 98,60 EUR), Wienerberger (-0,95 Prozent auf 25,06 EUR), DO (-0,44 Prozent auf 181,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,15 Prozent auf 33,45 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 133 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,394 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Palfinger AG 34,65 -3,35% Palfinger AG
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