CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Index-Bewegung
|
11.05.2026 12:27:45
Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags
Um 12:09 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,80 Prozent auf 5 930,71 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,914 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 5 886,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,65 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 940,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 882,48 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 5 813,68 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 5 807,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 310,65 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,82 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,33 Prozent auf 48,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,61 Prozent auf 25,25 EUR), BAWAG (+ 1,50 Prozent auf 149,10 EUR), Lenzing (+ 0,85 Prozent auf 23,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,83 Prozent auf 17,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Palfinger (-2,38 Prozent auf 34,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 98,60 EUR), Wienerberger (-0,95 Prozent auf 25,06 EUR), DO (-0,44 Prozent auf 181,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,15 Prozent auf 33,45 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 133 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,394 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DO & CO
|
12.05.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags (finanzen.at)
|
08.05.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.05.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|97,30
|-5,35%
|BAWAG
|147,30
|-0,61%
|CA Immobilien
|25,05
|-0,60%
|DO & CO
|181,00
|-1,09%
|Erste Group Bank AG
|96,60
|-3,40%
|Lenzing AG
|23,65
|-1,25%
|OMV AG
|60,60
|0,92%
|Österreichische Post AG
|31,05
|-0,64%
|Palfinger AG
|34,65
|-3,35%
|Raiffeisen
|46,82
|-0,85%
|Schoeller-Bleckmann
|34,00
|-1,02%
|UNIQA Insurance AG
|16,94
|-0,82%
|Wienerberger AG
|23,88
|-4,86%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 848,98
|-1,47%