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05.06.2026 12:27:05
Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags
Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent fester bei 6 148,19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 171,326 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 6 116,94 Punkten, nach 6 116,53 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 150,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 101,82 Punkten lag.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,008 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 5 800,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5 437,32 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Stand von 4 415,60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 14,88 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 103,40 EUR), Wienerberger (+ 1,85 Prozent auf 24,24 EUR), Raiffeisen (+ 1,71 Prozent auf 49,96 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,69 Prozent auf 144,60 EUR) und Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-3,85 Prozent auf 46,90 EUR), CA Immobilien (-3,56 Prozent auf 23,05 EUR), PORR (-0,50 Prozent auf 40,20 EUR), Andritz (-0,39 Prozent auf 77,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 35,50 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 106 191 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,035 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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