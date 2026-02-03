Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Dienstag springt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 2 818,14 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 805,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 838,58 Punkte, das Tagestief hingegen 2 805,41 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 658,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 409,61 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Stand von 1 897,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,02 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 838,58 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,57 Prozent auf 43,50 EUR), FACC (+ 1,95 Prozent auf 11,50 EUR), Frequentis (+ 1,94 Prozent auf 84,20 EUR), EVN (+ 1,60 Prozent auf 28,65 EUR) und Raiffeisen (+ 1,52 Prozent auf 44,06 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,48 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 24,75 EUR), AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR) und UBM Development (-1,48 Prozent auf 20,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 765 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,525 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

2026 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at