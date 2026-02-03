AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|Index-Bewegung
|
03.02.2026 12:27:12
Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime aktuell
Am Dienstag springt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 2 818,14 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 805,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 838,58 Punkte, das Tagestief hingegen 2 805,41 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 658,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 409,61 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Stand von 1 897,09 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,02 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 838,58 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,57 Prozent auf 43,50 EUR), FACC (+ 1,95 Prozent auf 11,50 EUR), Frequentis (+ 1,94 Prozent auf 84,20 EUR), EVN (+ 1,60 Prozent auf 28,65 EUR) und Raiffeisen (+ 1,52 Prozent auf 44,06 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,48 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 24,75 EUR), AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR) und UBM Development (-1,48 Prozent auf 20,00 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 765 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,525 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
2026 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AMAG
|
03.02.26
|Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
03.02.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime legt zum Start zu (finanzen.at)
|
02.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
02.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
28.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)