Gurit Aktie
WKN DE: A3DHG2 / ISIN: CH1173567111
|SIX-Handel im Blick
|
17.02.2026 12:27:35
Starker Wochentag in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI
Um 12:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,20 Prozent auf 18 858,32 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 18 839,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 821,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 920,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 839,77 Punkten.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 527,92 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 17.11.2025, mit 17 318,97 Punkten bewertet. Der SPI lag vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 17 074,16 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 920,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit lastminutecom (+ 5,88 Prozent auf 15,30 CHF), DKSH (+ 5,81 Prozent auf 63,70 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 4,75 Prozent auf 52,25 CHF), COLTENE (+ 4,06 Prozent auf 56,40 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,05 Prozent auf 20,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ALSO (-25,28 Prozent auf 144,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-16,67 Prozent auf 0,10 CHF), ASMALLWORLD (-9,29 Prozent auf 0,64 CHF), Evolva (-9,07 Prozent auf 0,88 CHF) und Gurit (-5,70 Prozent auf 28,15 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 523 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 325,166 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
