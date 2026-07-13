Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Performance
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13.07.2026 15:59:00
Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,11 Prozent auf 2 285,85 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,054 Prozent schwächer bei 2 282,05 Punkten in den Montagshandel, nach 2 283,28 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 286,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 277,30 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SLI bei 2 187,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der SLI mit 1 973,75 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,27 Prozent nach oben. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,16 Prozent auf 9 450,00 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 55,54 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,95 Prozent auf 209,50 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 698,40 CHF) und Swisscom (+ 1,86 Prozent auf 630,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-1,77 Prozent auf 66,58 CHF), VAT (-1,65 Prozent auf 669,40 CHF), Galderma (-1,13 Prozent auf 170,90 CHF), Roche (-0,92 Prozent auf 333,50 CHF) und Logitech (-0,92 Prozent auf 81,86 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 064 537 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 290,146 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,76 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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