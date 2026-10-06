VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance
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06.10.2026 15:58:44
Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen
Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,59 Prozent aufwärts auf 2 229,09 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,537 Prozent auf 2 228,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2 216,11 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 245,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 227,38 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 301,52 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2 038,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,63 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,23 Prozent auf 587,60 CHF), Straumann (+ 1,64 Prozent auf 93,00 CHF), Amrize (+ 1,47 Prozent auf 31,11 CHF), UBS (+ 1,42 Prozent auf 40,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,32 Prozent auf 222,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-1,48 Prozent auf 631,50 CHF), Julius Bär (-0,65 Prozent auf 73,20 CHF), VAT (-0,54 Prozent auf 705,80 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 173,80 CHF) und Alcon (-0,08 Prozent auf 53,04 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 286 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296,952 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|56,04
|-2,10%
|Amrize
|33,09
|-0,15%
|Julius Bär
|77,44
|-2,12%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,10
|0,25%
|Lonza AG (N)
|613,00
|-0,71%
|Partners Group AG
|647,80
|-0,28%
|Richemont
|185,85
|-1,09%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|372,00
|-0,19%
|Straumann Holding AG
|98,28
|-0,02%
|Swiss Re AG
|152,20
|0,36%
|Swisscom AG
|667,50
|-3,12%
|UBS
|43,03
|0,28%
|VAT
|742,80
|-2,24%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 226,28
|0,46%
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