VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Bewegung
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28.07.2026 09:28:51
Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start des Dienstagshandels steigen
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 2 300,58 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,310 Prozent auf 2 298,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 291,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 293,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 300,67 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 2 268,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 099,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 986,50 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,95 Prozent. Bei 2 321,54 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sika (+ 6,36 Prozent auf 171,50 CHF), Geberit (+ 2,28 Prozent auf 529,40 CHF), Lindt (+ 2,05 Prozent auf 9 475,00 CHF), Schindler (+ 1,58 Prozent auf 257,80 CHF) und Nestlé (+ 1,42 Prozent auf 81,53 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-4,31 Prozent auf 595,60 CHF), Swiss Re (-0,66 Prozent auf 135,55 CHF), Roche (-0,61 Prozent auf 357,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,28 Prozent auf 78,78 CHF) und Novartis (-0,25 Prozent auf 128,20 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 309 319 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,365 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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