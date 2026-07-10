Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
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10.07.2026 09:28:57
Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 2 285,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,270 Prozent auf 2 281,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 275,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 287,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 281,37 Zählern.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,32 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 2 151,25 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 2 113,00 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 2 001,78 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,23 Prozent zu. 2 321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,29 Prozent auf 82,96 CHF), Amrize (+ 1,55 Prozent auf 40,67 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 340,20 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 125,72 CHF) und Holcim (+ 0,85 Prozent auf 73,44 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-0,59 Prozent auf 9 290,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,50 Prozent auf 84,26 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 82,94 CHF), Richemont (-0,24 Prozent auf 183,55 CHF) und Givaudan (-0,18 Prozent auf 3 413,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 358 053 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 289,245 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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