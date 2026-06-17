Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start des Mittwochshandels steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch derzeit aufwärts.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 2 206,95 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,052 Prozent höher bei 2 204,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 203,07 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 206,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 199,41 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,312 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SLI mit 2 101,76 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der SLI bei 2 056,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, lag der SLI bei 1 962,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,60 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 7,58 Prozent auf 100,35 CHF), Sonova (+ 1,34 Prozent auf 196,00 CHF), Lonza (+ 1,17 Prozent auf 500,20 CHF), VAT (+ 0,84 Prozent auf 671,00 CHF) und Holcim (+ 0,69 Prozent auf 76,34 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-1,25 Prozent auf 631,00 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 86,26 CHF), Kühne + Nagel International (-0,99 Prozent auf 184,10 CHF), Sandoz (-0,72 Prozent auf 66,34 CHF) und Lindt (-0,71 Prozent auf 9 065,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 313 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 282,257 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at