Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch steht der SPI via SIX schlussendlich 0,40 Prozent im Plus bei 19 035,90 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,492 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,083 Prozent fester bei 18 976,48 Punkten, nach 18 960,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 976,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 082,50 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 527,92 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 17 143,97 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 17 095,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,35 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 082,50 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ALSO (+ 14,39 Prozent auf 152,60 CHF), ASMALLWORLD (+ 10,24 Prozent auf 0,70 CHF), GAM (+ 7,11 Prozent auf 0,14 CHF), Xlife Sciences (+ 6,86 Prozent auf 21,80 CHF) und Medartis (+ 5,67 Prozent auf 93,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Schlatter Industries (-4,95 Prozent auf 19,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,61 Prozent auf 0,10 CHF), Carlo Gavazzi (-3,11 Prozent auf 156,00 CHF), BVZ (-2,90 Prozent auf 1 340,00 CHF) und SHL Telemedicine (-2,76 Prozent auf 1,06 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 950 815 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 324,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

