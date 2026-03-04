Starker Wochentag in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent fester bei 13 510,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,660 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,730 Prozent auf 13 502,80 Punkte an der Kurstafel, nach 13 404,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 626,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 440,21 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,10 Prozent nach unten. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 13 508,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, stand der SMI bei 12 893,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der SMI auf 13 006,74 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,99 Prozent zu. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,32 Prozent auf 145,55 CHF), Alcon (+ 2,00 Prozent auf 65,24 CHF), Partners Group (+ 1,59 Prozent auf 833,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,57 Prozent auf 545,00 CHF) und Swiss Life (+ 1,55 Prozent auf 840,80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 180,45 CHF), Givaudan (-1,18 Prozent auf 2 926,00 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 606,20 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 80,58 CHF) und Sika (+ 0,10 Prozent auf 151,70 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 203 942 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 318,616 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at