Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI

Der SMI schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 13 324,03 Punkten ab. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,229 Prozent auf 13 352,71 Punkte an der Kurstafel, nach 13 322,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13 271,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 394,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,986 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SMI mit 12 936,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der SMI 12 521,79 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der SMI noch bei 11 830,77 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Geberit (+ 2,65 Prozent auf 635,80 CHF), Logitech (+ 2,55 Prozent auf 80,38 CHF), Roche (+ 2,52 Prozent auf 338,20 CHF), Lonza (+ 2,23 Prozent auf 549,60 CHF) und Novartis (+ 1,87 Prozent auf 113,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Life (-3,43 Prozent auf 901,20 CHF), Zurich Insurance (-3,30 Prozent auf 585,60 CHF), Richemont (-2,81 Prozent auf 168,00 CHF), Nestlé (-2,14 Prozent auf 74,53 CHF) und Alcon (-0,89 Prozent auf 64,64 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 724 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 278,561 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

