Starker Wochentag in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Am Dienstag ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,46 Prozent auf 2 226,28 Punkte nach oben. In den Handel ging der SLI 0,537 Prozent höher bei 2 228,00 Punkten, nach 2 216,11 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 245,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 219,76 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SLI 2 299,48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 301,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,42 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,50 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1,70 Prozent auf 31,18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,41 Prozent auf 223,10 CHF), Holcim (+ 1,39 Prozent auf 65,84 CHF), UBS (+ 1,35 Prozent auf 40,57 CHF) und Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 143,05 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swisscom (-2,18 Prozent auf 627,00 CHF), VAT (-1,61 Prozent auf 698,20 CHF), Julius Bär (-1,00 Prozent auf 72,94 CHF), Alcon (-0,75 Prozent auf 52,68 CHF) und SGS SA (-0,49 Prozent auf 93,54 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 261 520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296,952 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at