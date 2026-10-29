Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus

Zum Handelsende kletterte der SLI im SIX-Handel um 1,29 Prozent auf 2 371,67 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 2 347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 341,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 382,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 350,89 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,94 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 247,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 311,08 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der SLI bei 2 017,26 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,26 Prozent. Bei 2 382,35 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 83,38 CHF), Amrize (+ 3,17 Prozent auf 34,14 CHF), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), Holcim (+ 2,56 Prozent auf 69,84 CHF) und Galderma (+ 2,43 Prozent auf 189,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Lindt (-1,14 Prozent auf 8 240,00 CHF), SGS SA (-0,86 Prozent auf 103,40 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 281,60 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 81,66 CHF) und Straumann (-0,17 Prozent auf 96,44 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 679 820 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Mit 7,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at