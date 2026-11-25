Der SLI bleibt auch am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 2 378,64 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,800 Prozent stärker bei 2 380,30 Punkten, nach 2 361,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 376,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 382,78 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,54 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SLI bei 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der SLI noch bei 2 324,19 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 2 062,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,58 Prozent. 2 443,50 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Lindt (+ 1,74 Prozent auf 8 465,00 CHF), Geberit (+ 1,68) Prozent auf 593,60 CHF), Amrize (+ 1,65 Prozent auf 34,60 CHF) und Schindler (+ 1,31 Prozent auf 294,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-1,47 Prozent auf 481,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 215,00 CHF), Partners Group (-1,11 Prozent auf 621,80 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 82,30 CHF) und Swisscom (-0,49 Prozent auf 710,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 239 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 347,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Julius Bär-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at