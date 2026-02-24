Starker Wochentag in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start zu

Anleger in Zürich schicken den SLI am zweiten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 2 189,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,201 Prozent auf 2 185,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 189,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 190,39 Punkte, das Tagestief hingegen 2 185,02 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 2 131,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 040,27 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 2 109,04 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 209,38 Punkten. 2 099,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sika (+ 2,12 Prozent auf 159,25 CHF), Givaudan (+ 2,03 Prozent auf 3 116,00 CHF), Partners Group (+ 1,58 Prozent auf 863,40 CHF), Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 82,42 CHF) und VAT (+ 1,00 Prozent auf 527,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-1,42 Prozent auf 513,20 CHF), SGS SA (-1,36 Prozent auf 92,92 CHF), UBS (-1,24 Prozent auf 31,78 CHF), Helvetia Baloise (-0,91 Prozent auf 196,30 CHF) und Galderma (-0,81 Prozent auf 147,40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 569 318 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 322,708 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

