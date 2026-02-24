VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 24.02.2026 09:30:11

Starker Wochentag in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start zu

Starker Wochentag in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start zu

Anleger in Zürich schicken den SLI am zweiten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 2 189,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,201 Prozent auf 2 185,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 189,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 190,39 Punkte, das Tagestief hingegen 2 185,02 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 2 131,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 040,27 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 2 109,04 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 209,38 Punkten. 2 099,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sika (+ 2,12 Prozent auf 159,25 CHF), Givaudan (+ 2,03 Prozent auf 3 116,00 CHF), Partners Group (+ 1,58 Prozent auf 863,40 CHF), Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 82,42 CHF) und VAT (+ 1,00 Prozent auf 527,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-1,42 Prozent auf 513,20 CHF), SGS SA (-1,36 Prozent auf 92,92 CHF), UBS (-1,24 Prozent auf 31,78 CHF), Helvetia Baloise (-0,91 Prozent auf 196,30 CHF) und Galderma (-0,81 Prozent auf 147,40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 569 318 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 322,708 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten