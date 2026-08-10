Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Index im Blick 10.08.2026 12:26:46

Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün

Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Am Montag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,12 Prozent auf 2 339,52 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent höher bei 2 340,97 Punkten in den Handel, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 341,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 334,62 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Der SLI wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 2 283,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der SLI bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 1 981,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,77 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,24 Prozent auf 87,40 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 198,75 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 71,78 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 38,63 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 82,62 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil SGS SA (-0,82 Prozent auf 96,24 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF), Galderma (-0,58 Prozent auf 180,30 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 948,80 CHF) und Nestlé (-0,52 Prozent auf 80,79 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 572 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,80 0,32% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 40,55 0,90% Amrize
Galderma 186,80 -3,71% Galderma
Holcim AG 75,72 -0,11% Holcim AG
Logitech S.A. 91,70 -0,15% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 86,31 -0,80% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 779,60 -0,97% Partners Group AG
Richemont 214,30 2,10% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 397,00 1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 103,50 -0,29% SGS SA
Swiss Life AG (N) 1 020,00 -0,34% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 147,85 -0,07% Swiss Re AG
Swisscom AG 668,50 -1,69% Swisscom AG
UBS 46,83 0,88% UBS

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SLI 2 339,54 0,12%

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