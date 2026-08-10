Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index im Blick
|
10.08.2026 12:26:46
Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün
Am Montag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,12 Prozent auf 2 339,52 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent höher bei 2 340,97 Punkten in den Handel, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 341,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 334,62 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Der SLI wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 2 283,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der SLI bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 1 981,91 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,77 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,24 Prozent auf 87,40 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 198,75 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 71,78 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 38,63 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 82,62 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil SGS SA (-0,82 Prozent auf 96,24 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF), Galderma (-0,58 Prozent auf 180,30 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 948,80 CHF) und Nestlé (-0,52 Prozent auf 80,79 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 572 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SMI stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,80
|0,32%
|Amrize
|40,55
|0,90%
|Galderma
|186,80
|-3,71%
|Holcim AG
|75,72
|-0,11%
|Logitech S.A.
|91,70
|-0,15%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,31
|-0,80%
|Partners Group AG
|779,60
|-0,97%
|Richemont
|214,30
|2,10%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|397,00
|1,17%
|SGS SA
|103,50
|-0,29%
|Swiss Life AG (N)
|1 020,00
|-0,34%
|Swiss Re AG
|147,85
|-0,07%
|Swisscom AG
|668,50
|-1,69%
|UBS
|46,83
|0,88%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 339,54
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.