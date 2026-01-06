Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 06.01.2026 09:29:54

Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels

Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 2 157,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 2 156,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 158,37 Punkte, das Tagestief hingegen 2 155,29 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der SLI bei 2 094,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SLI 1 936,81 Punkte auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 2,26 Prozent auf 8,81 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 307,20 CHF), VAT (+ 1,27 Prozent auf 438,10 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 109,78 CHF) und Sandoz (+ 1,08 Prozent auf 57,84 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,59 Prozent auf 78,22 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 75,87 CHF), Lindt (-0,70 Prozent auf 11 270,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 60,86 CHF) und Richemont (-0,43 Prozent auf 172,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 351 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die ams-OSRAM-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schindler AG (PS)mehr Nachrichten

Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,80 -0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
ams-OSRAM AG 9,44 1,61% ams-OSRAM AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 090,00 -0,74% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 83,94 -1,08% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 81,94 -0,56% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 121,75 3,66% Novartis AG
Richemont 186,10 0,00% Richemont
Roche AG (Genussschein) 0,00 0,00% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 58,88 2,90% Sandoz
Schindler AG (PS) 326,00 0,62% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 139,00 -1,45% Swiss Re AG
Temenos AG 88,50 0,91% Temenos AG
UBS 40,41 -1,41% UBS
VAT 475,30 3,01% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 164,99 0,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen