Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 2 157,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 2 156,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 158,37 Punkte, das Tagestief hingegen 2 155,29 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der SLI bei 2 094,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SLI 1 936,81 Punkte auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 2,26 Prozent auf 8,81 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 307,20 CHF), VAT (+ 1,27 Prozent auf 438,10 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 109,78 CHF) und Sandoz (+ 1,08 Prozent auf 57,84 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,59 Prozent auf 78,22 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 75,87 CHF), Lindt (-0,70 Prozent auf 11 270,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 60,86 CHF) und Richemont (-0,43 Prozent auf 172,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 351 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die ams-OSRAM-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

