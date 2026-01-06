Lindt Aktie
Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 2 157,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 2 156,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 158,37 Punkte, das Tagestief hingegen 2 155,29 Zähler.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der SLI bei 2 094,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SLI 1 936,81 Punkte auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 2,26 Prozent auf 8,81 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 307,20 CHF), VAT (+ 1,27 Prozent auf 438,10 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 109,78 CHF) und Sandoz (+ 1,08 Prozent auf 57,84 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,59 Prozent auf 78,22 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 75,87 CHF), Lindt (-0,70 Prozent auf 11 270,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 60,86 CHF) und Richemont (-0,43 Prozent auf 172,20 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 351 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die ams-OSRAM-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
