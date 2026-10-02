Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|SLI-Performance
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02.10.2026 09:28:57
Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus
Am Freitag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,25 Prozent fester bei 2 202,71 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 2 197,93 Punkte an der Kurstafel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 194,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 202,86 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 2,42 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 2 298,13 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 2 299,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 014,18 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Amrize (+ 1,68 Prozent auf 30,95 CHF), Sika (+ 1,51 Prozent auf 181,85 CHF), Julius Bär (+ 1,49 Prozent auf 72,28 CHF) und Geberit (+ 1,43 Prozent auf 538,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-1,40 Prozent auf 344,10 CHF), Galderma (-0,81 Prozent auf 159,50 CHF), Sandoz (-0,73 Prozent auf 67,92 CHF), Novartis (-0,59 Prozent auf 117,36 CHF) und Sonova (-0,48 Prozent auf 249,00 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 171 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro heraus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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