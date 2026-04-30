Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SLI im Blick
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30.04.2026 15:59:23
Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 2 091,47 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,838 Prozent auf 2 068,88 Punkte an der Kurstafel, nach 2 086,37 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 101,60 Punkte, das Tagestief hingegen 2 067,01 Zähler.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,641 Prozent. Der SLI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der SLI noch bei 2 119,82 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Stand von 1 960,48 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,77 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Galderma (+ 1,98 Prozent auf 162,35 CHF), Sandoz (+ 1,93 Prozent auf 62,44 CHF), Novartis (+ 1,57 Prozent auf 115,12 CHF), Swisscom (+ 1,54 Prozent auf 661,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,49 Prozent auf 77,82 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-5,73 Prozent auf 42,78 CHF), Straumann (-3,55 Prozent auf 84,30 CHF), Givaudan (-0,90 Prozent auf 2 765,00 CHF), Logitech (-0,80 Prozent auf 76,40 CHF) und Partners Group (-0,80 Prozent auf 842,80 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 491 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 276,695 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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