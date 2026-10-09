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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SLI im Blick 09.10.2026 12:27:10

Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus

Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus

Der SLI zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,87 Prozent fester bei 2 216,00 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,964 Prozent auf 2 218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 196,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 222,15 Punkte, das Tagestief hingegen 2 215,38 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,008 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 2 225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SLI bei 2 275,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 046,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sika (+ 2,58 Prozent auf 175,25 CHF), Schindler (+ 2,34 Prozent auf 262,60 CHF), Amrize (+ 2,27 Prozent auf 30,65 CHF), Geberit (+ 2,21 Prozent auf 535,40 CHF) und UBS (+ 2,14 Prozent auf 39,66 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swisscom (-3,03 Prozent auf 624,00 CHF), Nestlé (-0,43 Prozent auf 75,67 CHF), Helvetia Baloise (-0,29 Prozent auf 204,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,05 Prozent auf 78,76 CHF) und Sandoz (+ 0,14 Prozent auf 69,42 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 873 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,68 1,47% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 32,32 -0,71% Amrize
Geberit AG (N) 568,80 1,14% Geberit AG (N)
Helvetia Baloise Holding AG 218,80 -0,64% Helvetia Baloise Holding AG
Nestlé SA (Nestle) 81,66 -0,24% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 639,60 1,81% Partners Group AG
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Sandoz 75,10 1,00% Sandoz
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Sika AG 187,00 1,99% Sika AG
Swiss Re AG 154,90 1,44% Swiss Re AG
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