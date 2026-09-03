Starker Wochentag in Zürich: SLI mittags in Grün

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,10 Prozent höher bei 2 300,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 2 298,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 298,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 292,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 305,15 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,276 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 2 297,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 116,35 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 1 999,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,95 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,10 Prozent auf 80,78 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 686,00 CHF), Givaudan (+ 1,68 Prozent auf 3 259,00 CHF), Sandoz (+ 1,45 Prozent auf 69,86 CHF) und Roche (+ 1,37 Prozent auf 354,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,64 Prozent auf 184,55 CHF), Galderma (-1,66 Prozent auf 163,25 CHF), Lindt (-1,50 Prozent auf 8 510,00 CHF), Alcon (-1,08 Prozent auf 58,72 CHF) und Straumann (-1,00 Prozent auf 95,36 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 442 194 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 294,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,59 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at