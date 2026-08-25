Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI im Blick
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25.08.2026 17:58:43
Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,42 Prozent fester bei 2 324,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 325,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 313,04 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI mit 2 276,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 144,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der SLI mit 2 018,44 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 190,35 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 641,00 CHF), Novartis (+ 1,25 Prozent auf 128,34 CHF) und VAT (+ 1,09 Prozent auf 610,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-2,59 Prozent auf 35,31 CHF), Lindt (-1,84 Prozent auf 9 075,00 CHF), Straumann (-1,46 Prozent auf 91,54 CHF), Julius Bär (-1,43 Prozent auf 74,56 CHF) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 675 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 319,028 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,88
|0,00%
|Amrize
|38,60
|2,06%
|Galderma
|182,00
|-0,44%
|Julius Bär
|79,90
|0,53%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 700,00
|0,26%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,33
|0,33%
|Novartis AG
|135,82
|-0,88%
|Partners Group AG
|780,40
|1,11%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|394,00
|-1,01%
|Sika AG
|206,00
|2,03%
|Straumann Holding AG
|99,50
|2,11%
|Swiss Re AG
|149,75
|0,94%
|Swisscom AG
|681,50
|-0,07%
|UBS
|46,79
|1,26%
|VAT
|648,60
|-0,34%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 335,94
|0,51%
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