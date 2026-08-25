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SLI im Blick 25.08.2026 17:58:43

Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsende.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,42 Prozent fester bei 2 324,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 325,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 313,04 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI mit 2 276,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 144,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der SLI mit 2 018,44 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 190,35 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 641,00 CHF), Novartis (+ 1,25 Prozent auf 128,34 CHF) und VAT (+ 1,09 Prozent auf 610,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-2,59 Prozent auf 35,31 CHF), Lindt (-1,84 Prozent auf 9 075,00 CHF), Straumann (-1,46 Prozent auf 91,54 CHF), Julius Bär (-1,43 Prozent auf 74,56 CHF) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 675 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 319,028 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 38,60 2,06% Amrize
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Julius Bär 79,90 0,53% Julius Bär
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Partners Group AG 780,40 1,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 394,00 -1,01% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 206,00 2,03% Sika AG
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Swiss Re AG 149,75 0,94% Swiss Re AG
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