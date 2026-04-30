Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt mittags

Am Mittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,11 Prozent stärker bei 2 088,57 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,838 Prozent auf 2 068,88 Punkte an der Kurstafel, nach 2 086,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 088,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 067,01 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,779 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der SLI noch bei 2 119,82 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der SLI 1 960,48 Punkte auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,90 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,61 Prozent auf 661,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 77,86 CHF), Novartis (+ 1,29 Prozent auf 114,80 CHF), Galderma (+ 1,29 Prozent auf 161,25 CHF) und Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 125,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Straumann (-3,11 Prozent auf 84,68 CHF), Amrize (-2,97 Prozent auf 44,03 CHF), Alcon (-1,42 Prozent auf 57,12 CHF), UBS (-0,93 Prozent auf 34,03 CHF) und Givaudan (-0,79 Prozent auf 2 768,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 544 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 276,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at