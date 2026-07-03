Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Freitagnachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,27 Prozent auf 2 305,72 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,077 Prozent auf 2 301,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,45 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 306,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 294,15 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,56 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 2 116,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 067,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der SLI bei 1 968,71 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,19 Prozent. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,44 Prozent auf 706,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,26 Prozent auf 86,84 CHF), Holcim (+ 2,08 Prozent auf 76,44 CHF), Julius Bär (+ 1,34 Prozent auf 72,80 CHF) und Schindler (+ 1,27 Prozent auf 271,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Galderma (-0,97 Prozent auf 178,55 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 9 645,00 CHF), Swiss Re (-0,73 Prozent auf 129,15 CHF), Roche (-0,64 Prozent auf 339,30 CHF) und Partners Group (-0,44 Prozent auf 678,60 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 677 330 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 284,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Mit 6,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at