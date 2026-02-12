Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SLI aktuell
|
12.02.2026 12:27:08
Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 2 158,74 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,520 Prozent auf 2 163,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 152,72 Punkten am Vortag.
Bei 2 167,18 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 157,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,024 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 2 175,50 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 2 085,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 088,83 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,361 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Zählern.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 6,79 Prozent auf 66,98 CHF), ams-OSRAM (+ 3,67 Prozent auf 8,47 CHF), Schindler (+ 2,28 Prozent auf 286,80 CHF), Alcon (+ 2,03 Prozent auf 61,34 CHF) und UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,17 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Logitech (-3,40 Prozent auf 69,40 CHF), Holcim (-2,32 Prozent auf 75,06 CHF), Swisscom (-1,56 Prozent auf 663,00 CHF), Adecco SA (-1,53 Prozent auf 21,88 CHF) und Givaudan (-1,53 Prozent auf 3 034,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 336 371 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 305,158 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,05 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swisscom AG
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)