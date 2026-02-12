Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge

Der SLI befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 2 158,74 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,520 Prozent auf 2 163,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 152,72 Punkten am Vortag.

Bei 2 167,18 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 157,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,024 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 2 175,50 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 2 085,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 088,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,361 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 6,79 Prozent auf 66,98 CHF), ams-OSRAM (+ 3,67 Prozent auf 8,47 CHF), Schindler (+ 2,28 Prozent auf 286,80 CHF), Alcon (+ 2,03 Prozent auf 61,34 CHF) und UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,17 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Logitech (-3,40 Prozent auf 69,40 CHF), Holcim (-2,32 Prozent auf 75,06 CHF), Swisscom (-1,56 Prozent auf 663,00 CHF), Adecco SA (-1,53 Prozent auf 21,88 CHF) und Givaudan (-1,53 Prozent auf 3 034,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 336 371 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 305,158 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,05 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

