Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SLI aktuell
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22.07.2026 15:58:44
Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge
Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent höher bei 2 292,98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,290 Prozent auf 2 279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 285,77 Punkten am Vortag.
Bei 2 299,32 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 275,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,419 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 2 104,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 973,26 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 6,19 Prozent auf 212,80 CHF), Nestlé (+ 2,97 Prozent auf 86,78 CHF), Sika (+ 2,60 Prozent auf 160,05 CHF), Amrize (+ 2,32 Prozent auf 40,64 CHF) und SGS SA (+ 1,43 Prozent auf 95,32 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-7,17 Prozent auf 650,20 CHF), Lonza (-3,51 Prozent auf 544,20 CHF), Sandoz (-2,89 Prozent auf 64,62 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 97,60 CHF) und Richemont (-1,32 Prozent auf 195,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 875 348 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 284,627 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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