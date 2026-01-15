Richemont Aktie

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

SLI-Performance 15.01.2026 17:58:58

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Der SLI notierte am Donnerstag im Plus.

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 2 181,57 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 2 184,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 174,02 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 185,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 175,98 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,537 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der SLI bei 2 109,70 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 2 033,91 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 1 950,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 128,11 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 15,83 Prozent auf 503,40 CHF), Partners Group (+ 7,65 Prozent auf 1 090,00 CHF), ams-OSRAM (+ 5,38 Prozent auf 8,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,56 Prozent auf 61,74 CHF) und Sika (+ 2,15 Prozent auf 154,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Geberit (-4,14 Prozent auf 611,00 CHF), Temenos (-3,50 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 170,55 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 114,48 CHF) und Straumann (-0,86 Prozent auf 98,82 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 364 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 291,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Richemont

16.01.26 Richemont Overweight Barclays Capital
16.01.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Richemont Buy UBS AG
15.01.26 Richemont Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 66,22 0,18% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 24,56 -1,44% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,81 -4,34% ams-OSRAM AG
Geberit AG (N) 660,20 1,16% Geberit AG (N)
Novartis AG 124,20 0,69% Novartis AG
Partners Group AG 1 178,00 0,43% Partners Group AG
Richemont 173,80 -4,79% Richemont
Roche AG (Genussschein) 348,90 0,93% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 161,65 -1,10% Sika AG
Straumann Holding AG 106,85 1,38% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 136,70 -0,55% Swiss Re AG
Temenos AG 83,35 -2,51% Temenos AG
UBS 40,69 -0,02% UBS
VAT 544,20 1,15% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 173,89 -0,35%

