Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 2 181,57 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 2 184,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 174,02 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 185,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 175,98 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,537 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der SLI bei 2 109,70 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 2 033,91 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 1 950,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 128,11 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 15,83 Prozent auf 503,40 CHF), Partners Group (+ 7,65 Prozent auf 1 090,00 CHF), ams-OSRAM (+ 5,38 Prozent auf 8,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,56 Prozent auf 61,74 CHF) und Sika (+ 2,15 Prozent auf 154,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Geberit (-4,14 Prozent auf 611,00 CHF), Temenos (-3,50 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 170,55 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 114,48 CHF) und Straumann (-0,86 Prozent auf 98,82 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 364 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 291,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at