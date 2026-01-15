Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Performance
|
15.01.2026 17:58:58
Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind
Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 2 181,57 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 2 184,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 174,02 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 185,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 175,98 Punkten lag.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,537 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der SLI bei 2 109,70 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 2 033,91 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 1 950,22 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 128,11 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 15,83 Prozent auf 503,40 CHF), Partners Group (+ 7,65 Prozent auf 1 090,00 CHF), ams-OSRAM (+ 5,38 Prozent auf 8,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,56 Prozent auf 61,74 CHF) und Sika (+ 2,15 Prozent auf 154,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Geberit (-4,14 Prozent auf 611,00 CHF), Temenos (-3,50 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 170,55 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 114,48 CHF) und Straumann (-0,86 Prozent auf 98,82 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 364 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 291,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Nachrichten zu Richemont
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aktien Schweiz etwas leichter - Richemont unter Druck (Dow Jones)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|66,22
|0,18%
|Adecco SA
|24,56
|-1,44%
|ams-OSRAM AG
|8,81
|-4,34%
|Geberit AG (N)
|660,20
|1,16%
|Novartis AG
|124,20
|0,69%
|Partners Group AG
|1 178,00
|0,43%
|Richemont
|173,80
|-4,79%
|Roche AG (Genussschein)
|348,90
|0,93%
|Sika AG
|161,65
|-1,10%
|Straumann Holding AG
|106,85
|1,38%
|Swiss Re AG
|136,70
|-0,55%
|Temenos AG
|83,35
|-2,51%
|UBS
|40,69
|-0,02%
|VAT
|544,20
|1,15%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 173,89
|-0,35%
