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Kursentwicklung 23.04.2026 09:29:36

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Um 09:11 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,46 Prozent nach oben auf 2 113,96 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 2 104,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 104,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 114,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 096,26 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,19 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 1 974,59 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 23.01.2026, einen Wert von 2 131,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der SLI auf 1 904,86 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 6,25 Prozent auf 80,26 CHF), Galderma (+ 5,44 Prozent auf 158,95 CHF), Schindler (+ 2,82 Prozent auf 276,80 CHF), Roche (+ 1,12 Prozent auf 316,60 CHF) und Sandoz (+ 0,98 Prozent auf 63,66 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-1,55 Prozent auf 33,02 CHF), Logitech (-1,24 Prozent auf 76,42 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,72 CHF), Alcon (-0,89 Prozent auf 59,86 CHF) und Richemont (-0,76 Prozent auf 150,85 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 693 577 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 274,763 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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