Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI im Fokus
|
04.02.2026 09:29:54
Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün
Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,02 Prozent auf 2 141,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,153 Prozent auf 2 137,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 142,19 Punkte, das Tagestief hingegen 2 131,56 Zähler.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 014,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 049,79 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,441 Prozent nach. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.
SLI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 126,85 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 996,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 565,20 CHF), Straumann (+ 1,23 Prozent auf 92,14 CHF) und Swiss Life (+ 1,19 Prozent auf 864,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Holcim (-3,61 Prozent auf 79,14 CHF), Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 175,30 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 36,62 CHF), Novartis (-1,01 Prozent auf 115,70 CHF) und Lonza (-0,88 Prozent auf 517,20 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 756 792 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Adecco SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün (finanzen.at)