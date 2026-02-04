Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,02 Prozent auf 2 141,49 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,153 Prozent auf 2 137,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 142,19 Punkte, das Tagestief hingegen 2 131,56 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 014,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 049,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,441 Prozent nach. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 2,38 Prozent auf 126,85 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 996,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 565,20 CHF), Straumann (+ 1,23 Prozent auf 92,14 CHF) und Swiss Life (+ 1,19 Prozent auf 864,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Holcim (-3,61 Prozent auf 79,14 CHF), Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 175,30 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 36,62 CHF), Novartis (-1,01 Prozent auf 115,70 CHF) und Lonza (-0,88 Prozent auf 517,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 756 792 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Adecco SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at