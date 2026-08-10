ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Marktbericht 10.08.2026 12:26:46

Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus

Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 14 580,10 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,686 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,202 Prozent höher bei 14 574,32 Punkten, nach 14 544,91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 589,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 545,64 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der SMI auf 14 235,09 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 13 100,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SMI mit 11 866,85 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,06 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 656,05 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,24 Prozent auf 87,40 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 198,75 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 71,78 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 38,63 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 82,62 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 948,80 CHF), Nestlé (-0,52 Prozent auf 80,79 CHF), Swiss Re (-0,51 Prozent auf 137,80 CHF) und Partners Group (-0,44 Prozent auf 729,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 572 899 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Mit 6,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,80 0,32% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 40,55 0,90% Amrize
Holcim AG 75,72 -0,11% Holcim AG
Logitech S.A. 91,70 -0,15% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 86,31 -0,80% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 779,60 -0,97% Partners Group AG
Richemont 214,30 2,10% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 397,00 1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 1 020,00 -0,34% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 147,85 -0,07% Swiss Re AG
Swisscom AG 668,50 -1,69% Swisscom AG
UBS 46,83 0,88% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 599,51 0,38%

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