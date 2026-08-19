Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 19.08.2026 15:58:56

Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag im Aufwind

Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag im Aufwind

Der SMI steigt am Nachmittag.

Am Mittwoch legt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 14 389,63 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,648 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,124 Prozent tiefer bei 14 303,20 Punkten in den Handel, nach 14 320,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 411,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 304,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,252 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 14 343,70 Punkten bewertet. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 13 364,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der SMI mit 12 212,19 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,62 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 7,97 Prozent auf 569,00 CHF), Lonza (+ 2,55 Prozent auf 580,20 CHF), Roche (+ 1,52 Prozent auf 366,40 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 36,64 CHF) und Novartis (+ 1,10 Prozent auf 126,94 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-1,39 Prozent auf 59,50 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 917,40 CHF), Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 588,00 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 140,10 CHF) und Richemont (-0,40 Prozent auf 186,30 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 157 360 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 86,12 0,51% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 63,64 0,06% Alcon AG
Amrize 38,70 0,49% Amrize
Geberit AG (N) 601,80 7,31% Geberit AG (N)
Lonza AG (N) 619,20 2,93% Lonza AG (N)
Novartis AG 136,72 2,49% Novartis AG
Partners Group AG 774,80 2,43% Partners Group AG
Richemont 198,25 -0,30% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 397,55 3,70% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 979,00 -0,83% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 149,70 -0,63% Swiss Re AG
UBS 45,53 -0,46% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 625,40 -0,76% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 386,58 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen