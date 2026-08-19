Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag im Aufwind

Am Mittwoch legt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 14 389,63 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,648 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,124 Prozent tiefer bei 14 303,20 Punkten in den Handel, nach 14 320,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 411,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 304,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,252 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 14 343,70 Punkten bewertet. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 13 364,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der SMI mit 12 212,19 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,62 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 7,97 Prozent auf 569,00 CHF), Lonza (+ 2,55 Prozent auf 580,20 CHF), Roche (+ 1,52 Prozent auf 366,40 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 36,64 CHF) und Novartis (+ 1,10 Prozent auf 126,94 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-1,39 Prozent auf 59,50 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 917,40 CHF), Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 588,00 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 140,10 CHF) und Richemont (-0,40 Prozent auf 186,30 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 157 360 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at