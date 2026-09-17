Starker Wochentag in Zürich: SMI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Am Donnerstag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,62 Prozent auf 13 954,33 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,583 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,367 Prozent stärker bei 13 919,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 868,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 13 967,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 876,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,891 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 302,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13 815,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der SMI einen Stand von 11 998,96 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 79,86 CHF), Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 78,74 CHF), Novartis (+ 1,33 Prozent auf 115,80 CHF), Logitech (+ 1,09 Prozent auf 83,24 CHF) und Givaudan (+ 1,08 Prozent auf 3 279,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-1,71 Prozent auf 54,16 CHF), Amrize (-0,93 Prozent auf 31,99 CHF), Roche (-0,80 Prozent auf 359,60 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 615,60 CHF) und Holcim (-0,15 Prozent auf 68,36 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 504 222 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,309 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at