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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Kursentwicklung im Fokus 19.08.2026 17:58:54

Starker Wochentag in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der SMI am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Der SMI sprang im SIX-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent auf 14 386,58 Punkte an. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,648 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,124 Prozent auf 14 303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 320,90 Punkten am Vortag.

Bei 14 304,11 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 411,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,231 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 14 343,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13 364,80 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Stand von 12 212,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Geberit (+ 7,44 Prozent auf 566,20 CHF), Lonza (+ 2,37 Prozent auf 579,20 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 720,20 CHF) und Novartis (+ 1,24 Prozent auf 127,12 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-1,59 Prozent auf 59,38 CHF), Swiss Life (-1,42 Prozent auf 916,00 CHF), Zurich Insurance (-1,15 Prozent auf 586,80 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 140,15 CHF) und Richemont (-0,86 Prozent auf 185,45 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 604 417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,532 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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