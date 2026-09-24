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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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SMI im Blick 24.09.2026 15:58:35

Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind

Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind

Am Donnerstagnachmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent höher bei 13 928,34 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,588 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 13 889,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 921,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 840,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 932,70 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,409 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 447,19 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 14 117,75 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 11 978,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 1,33 Prozent auf 119,16 CHF), Swiss Re (+ 1,29 Prozent auf 141,60 CHF), Nestlé (+ 0,89) Prozent auf 77,79 CHF), Lonza (+ 0,78 Prozent auf 566,20 CHF) und Givaudan (+ 0,70 Prozent auf 3 443,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-5,45 Prozent auf 83,20 CHF), Partners Group (-4,07 Prozent auf 599,00 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 181,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,43 Prozent auf 81,24 CHF) und UBS (-1,19 Prozent auf 39,17 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 520 287 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308,799 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Givaudan AG 3 641,00 0,33% Givaudan AG
Logitech S.A. 87,72 0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 609,20 0,26% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,38 -0,15% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 125,64 -0,54% Novartis AG
Partners Group AG 630,20 -0,03% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,92 0,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 194,65 0,31% Sika AG
Swiss Re AG 151,70 0,33% Swiss Re AG
UBS 42,68 0,28% UBS

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