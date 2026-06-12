Starker Wochentag in Zürich: SMI im Plus

Um 12:10 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 1,39 Prozent auf 13 717,62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,584 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,681 Prozent auf 13 621,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 529,65 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 752,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 621,85 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 3,20 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der SMI auf 13 119,53 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, erreichte der SMI einen Stand von 12 842,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der SMI einen Stand von 12 323,40 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,55 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 6,48 Prozent auf 156,00 CHF), Holcim (+ 4,51 Prozent auf 75,54 CHF), Geberit (+ 4,18 Prozent auf 514,00 CHF), Richemont (+ 4,00 Prozent auf 180,60 CHF) und Amrize (+ 3,45 Prozent auf 42,29 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swisscom (-0,31 Prozent auf 649,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 194,45 CHF), Zurich Insurance (+ 0,32 Prozent auf 562,20 CHF), Swiss Re (+ 0,37 Prozent auf 121,05 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 122,06 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 195 118 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,653 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at