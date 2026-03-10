Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Index-Performance im Blick 10.03.2026 17:58:57

Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,50 Prozent fester bei 13 065,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,63 Prozent auf 13 211,35 Punkte an der Kurstafel, nach 13 000,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13 197,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 012,28 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.02.2026, lag der SMI noch bei 13 518,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, notierte der SMI bei 12 921,48 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 13 013,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,37 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 685,18 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Amrize (+ 4,26 Prozent auf 46,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 68,02 CHF), Richemont (+ 3,15 Prozent auf 142,40 CHF), UBS (+ 2,46 Prozent auf 30,35 CHF) und Holcim (+ 1,85 Prozent auf 65,06 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Novartis (-2,63 Prozent auf 122,00 CHF), Swisscom (-1,17 Prozent auf 716,00 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 2 829,00 CHF), Nestlé (-0,57 Prozent auf 79,59 CHF) und Lonza (-0,44 Prozent auf 496,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 052 257 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 292,322 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

Analysen zu Givaudan AG

08:25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
