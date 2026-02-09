Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Start

Der SMI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent höher bei 13 531,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 13 514,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 542,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 492,20 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der SMI noch bei 13 421,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 12 593,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,11 Prozent auf 67,64 CHF), Novartis (+ 1,05 Prozent auf 121,22 CHF), Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 977,60 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 71,04 CHF) und Holcim (+ 0,94 Prozent auf 77,42 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 352,10 CHF), Givaudan (-0,65 Prozent auf 3 075,00 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 659,50 CHF), Nestlé (-0,22 Prozent auf 78,72 CHF) und Lonza (-0,19 Prozent auf 516,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 261 684 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

