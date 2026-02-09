ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 09.02.2026 09:29:26

Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Start

Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Start

Der SMI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent höher bei 13 531,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 13 514,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 542,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 492,20 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der SMI noch bei 13 421,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 12 593,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,11 Prozent auf 67,64 CHF), Novartis (+ 1,05 Prozent auf 121,22 CHF), Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 977,60 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 71,04 CHF) und Holcim (+ 0,94 Prozent auf 77,42 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 352,10 CHF), Givaudan (-0,65 Prozent auf 3 075,00 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 659,50 CHF), Nestlé (-0,22 Prozent auf 78,72 CHF) und Lonza (-0,19 Prozent auf 516,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 261 684 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
02.02.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB Underweight Barclays Capital
30.01.26 ABB Kaufen DZ BANK
29.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,58 0,71% ABB (Asea Brown Boveri)
Givaudan AG 3 354,00 -0,80% Givaudan AG
Holcim AG 84,50 0,62% Holcim AG
Logitech S.A. 77,06 -0,36% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 561,80 -0,57% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,11 0,30% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,55 -0,27% Novartis AG
Partners Group AG 1 060,50 -0,42% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 354,00 -0,67% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 138,60 -0,82% Swiss Re AG
Swisscom AG 719,00 -0,69% Swisscom AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 499,12 -0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen