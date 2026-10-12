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SIX-Handel im Fokus 12.10.2026 15:58:51

Starker Wochentag in Zürich: SMI liegt im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SMI liegt im Plus

Der SMI verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 13 837,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,583 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,435 Prozent auf 13 847,40 Punkte an der Kurstafel, nach 13 787,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13 817,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 869,57 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14 235,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 481,41 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,46 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 1,73 Prozent auf 167,80 CHF), Swiss Life (+ 0,91 Prozent auf 891,60 CHF), Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 70,34 CHF), Roche (+ 0,87 Prozent auf 360,90 CHF) und Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 599,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Sika (-0,29 Prozent auf 173,30 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 170,35 CHF), Nestlé (+ 0,08 Prozent auf 76,10 CHF), UBS (+ 0,30 Prozent auf 40,02 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,30 Prozent auf 79,88 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 127 608 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 305,902 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 181,10 2,20% Galderma
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Partners Group AG 641,80 0,34% Partners Group AG
Richemont 184,10 0,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,05 0,39% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,74 0,85% Sandoz
Sika AG 186,85 -0,08% Sika AG
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