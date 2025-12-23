Starker Wochentag in Zürich: SMI mittags mit Gewinnen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,56 Prozent stärker bei 13 237,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,521 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 13 163,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 163,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 242,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 162,82 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12 632,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 102,61 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 11 488,28 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 13,88 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 242,19 Punkte. 10 699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 1,14 Prozent auf 328,80 CHF), Novartis (+ 0,96 Prozent auf 109,76 CHF), Swiss Re (+ 0,91 Prozent auf 133,05 CHF), Partners Group (+ 0,78 Prozent auf 985,40 CHF) und Lonza (+ 0,60 Prozent auf 534,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-0,41 Prozent auf 81,96 CHF), Alcon (-0,41 Prozent auf 63,58 CHF), Sonova (-0,34 Prozent auf 206,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 171,15 CHF) und Geberit (-0,16 Prozent auf 618,60 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 759 967 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at