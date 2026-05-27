Starker Wochentag in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch steht der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,50 Prozent im Plus bei 13 592,84 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,602 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,297 Prozent stärker bei 13 565,88 Punkten, nach 13 525,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 637,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 560,22 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,199 Prozent nach. Der SMI wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 13 165,23 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 14 014,30 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Stand von 12 324,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,61 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 4,60 Prozent auf 164,95 CHF), Amrize (+ 4,11 Prozent auf 41,27 CHF), Givaudan (+ 2,83 Prozent auf 2 946,00 CHF), Sika (+ 2,44 Prozent auf 153,25 CHF) und Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 80,88 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,05 Prozent auf 83,18 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 85,88 CHF), UBS (-0,96 Prozent auf 37,06 CHF), Roche (-0,66 Prozent auf 329,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,34 Prozent auf 176,75 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 105 412 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 291,143 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at