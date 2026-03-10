Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,32 Prozent auf 13 172,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 211,35 Zählern und damit 1,63 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 000,09 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 097,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 197,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 13 518,22 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 12 921,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 013,45 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,568 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Amrize (+ 3,89 Prozent auf 45,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,74 Prozent auf 67,72 CHF), Sika (+ 3,61) Prozent auf 143,55 CHF), UBS (+ 3,54 Prozent auf 30,67 CHF) und Richemont (+ 3,40 Prozent auf 142,75 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-1,58 Prozent auf 123,32 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 719,00 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 79,82 CHF), Partners Group (-0,25 Prozent auf 810,00 CHF) und Logitech (+ 0,95 Prozent auf 71,94 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 091 231 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 292,322 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at