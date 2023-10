Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich fester

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,19 Prozent fester bei 10 950,82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,219 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,784 Prozent höher bei 10 907,07 Punkten in den Handel, nach 10 822,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 895,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 952,92 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der SMI einen Stand von 10 948,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 922,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, notierte der SMI bei 10 262,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,253 Prozent nach unten. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 3,42 Prozent auf 113,40 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 57,74 CHF), Givaudan (+ 2,55 Prozent auf 2 900,00 CHF), Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 1 038,00 CHF) und Sika (+ 2,14 Prozent auf 233,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Lonza (-0,49 Prozent auf 426,90 CHF), Roche (+ 0,36 Prozent auf 251,75 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 264,00 CHF), Swisscom (+ 0,41 Prozent auf 545,20 CHF) und Novartis (+ 0,58 Prozent auf 88,64 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 096 353 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,31 zu Buche schlagen. Swiss Re-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at