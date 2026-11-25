Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,85 Prozent fester bei 14 858,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,708 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,877 Prozent auf 14 863,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14 733,89 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 881,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 848,80 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SMI 14 462,36 Punkte auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 14 525,29 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 25.11.2025, mit 12 771,63 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12,16 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 272,42 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Geberit (+ 1,68 Prozent auf 593,60 CHF), Amrize (+ 1,65 Prozent auf 34,60 CHF), Sika (+ 1,27 Prozent auf 187,25 CHF) und Holcim (+ 1,20 Prozent auf 74,16 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,11 Prozent auf 621,80 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 82,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 65,14 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 153,15 CHF) und Alcon (+ 0,50 Prozent auf 64,34 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 239 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at