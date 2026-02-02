Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich stärker

Letztendlich stieg der SMI im SIX-Handel um 1,67 Prozent auf 13 409,11 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,555 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,037 Prozent tiefer bei 13 183,32 Punkten in den Handel, nach 13 188,26 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 183,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 409,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 13 267,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 12 234,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 12 597,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,22 Prozent nach oben. 13 528,67 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2,83 Prozent auf 75,51 CHF), Richemont (+ 2,54 Prozent auf 153,35 CHF), Logitech (+ 2,37 Prozent auf 68,22 CHF), Novartis (+ 2,29 Prozent auf 117,24 CHF) und UBS (+ 2,01 Prozent auf 37,12 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-1,13 Prozent auf 209,10 CHF), Alcon (-0,74 Prozent auf 61,96 CHF), Givaudan (-0,37 Prozent auf 2 977,00 CHF), Partners Group (-0,33 Prozent auf 1 046,50 CHF) und Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 635,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 401 685 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

